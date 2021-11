Assessore Bertschy, “Con ddl su investimenti impianti a fune risorse per dare avvio al progetto di Pila'

“Il parere favorevole unanime da parte della seconda commissione del Consiglio Valle al disegno di legge a sostegno del settore degli impianti a fune rappresenta un ottimo segnale per dare impulso agli investimenti necessari a rendere sempre più competitiva la nostra offerta nel settore sci".

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy (nella foto) commenta il voto di oggi espresso dalla commissione consiliare ‘Affari generali’.

Per l'assessore "la rapida approvazione di questa importante norma, che stanzia oltre 28 milioni di euro, consentirà l’avvio dell’intervento strategico della Pila e ulteriori importanti lavori in altri comprensori che daranno una significativa spinta all’offerta turistica invernale delle stazioni valdostane. Ringrazio i gruppi consiliari rappresentati in seconda commissione consiliare per l’attenzione politica e per la volontà di lavorare in maniera costruttiva sui prossimi progetti di sviluppo degli impianti a fune valdostani”.