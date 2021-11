Domani venerdì 12 novembre saint Evase, saint Emilien saint Christian

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 12 novembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 13 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 3)

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 14 novembre

Chiesa parrocchiale di Jovençan - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per il 190° anniversario dell'arrivo delle Suore di San Giuseppe di Aosta

Lunedì 15 - Venerdì 19 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della C.E.P.

Sabato 20 novembre

Oratorio di Saint-Vincent - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 4)

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité

Domenica 21 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Lunedì 22 - giovedì 25 novembre

Roma

Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana

Venerdì 26 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Morgex - 20.30

Veglia di preghiera con i giovani in preparazione al Natale

Sabato 27 novembre

Casa Circondariale di Brissogne - ore 11.00

Benedizione statua della Madonna

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 28 novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

La Chiesa celebra san Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano Monaci, protomartiri della Polonia

Benedetto, di origine campana, è venerato come martire ed evangelizzatore della Polonia. Ma la sua è una storia del tutto particolare. Nato infatti a Benevento intorno all'anno 970, fu oggetto di un caso di simonia: appreso, infatti, della sua vocazione i genitori si adoperarono per farlo ordinare a soli 18 anni e divenire subito canonico. Ma il giovane Benedetto scombinò i piani: capita la gravità di quanto gli era capitato, prima si ritirò in un monastero e poi visse da eremita sul monte Soratte. A cambiare la sua vita fu l'incontro con san Romualdo a Ravenna. Questi, su invito dell'imperatore Ottone III, nel 1001 inviò Benedetto insieme al confratello Giovanni da Cervia a evangelizzare la Polonia. Qui i due iniziarono il proprio apostolato, insieme a tre novizi polacchi. Nel 1003 Benedetto e Giovanni conobbero infine il martirio a opera di alcuni rapinatori che volevano depredarli delle dieci libbre d'argento che il principe polacco Boleslao aveva loro consegnato come dono per il Papa.

