Ad Aosta i 'Colori sonori' delle bande musicali

La musica bandistica torna ad animare Aosta dopo quasi un anno e mezzo di assenza dalle strade causa pandemia. L'iniziativa è dell'Associazione bandistica città di Aosta, in collaborazione con l'assessorato comunale alle Politiche giovanili. La rassegna si chiama "Colori sonori", con otto appuntamenti tra il teatro della Cittadella dei giovani, il Salone ducale del municipio e il teatro Splendor. Il programma è stato presentato oggi proprio nel Salone ducale, che ospiterà i sei concerti centrali della rassegna, dal sindaco Gianni Nuti, dall'assessore Samuele Tedesco, dal presidente dell'Associazione bandistica Giovanni Navarra, da Alessandro Viola, Davide e Daniele Papalia che hanno curato la rassegna.



Si inizia sabato 20 novembre alle 21 con il concerto di gala di Santa Cecilia nel teatro della Cittadella dei giovani, con un programma vario per banda e solisti. Sabato 18 dicembre alle 21 il Salone ducale ospiterà "Sfumature di 900", con Davide Papalia al clarinetto e Riccardo Sabbatini alla chitarra. Toccherà poi a "Tango y nada màs" sabato 22 gennaio alle 20.30 al Salone ducale con Enrico Gianino al pianoforte, Giovanni Miszcyszyn al flauto, Ezio Borghese al bandoneon e Luisa Bosonin alla voce; sabato 19 febbraio al Salone ducale alle 20.30 si farà "Black Music" con Alex Alberto al flicorno e al sax, Daniele Papalia alla batteria, Davide Papalia al clarinetto basso ed Erica Pompignan al pianoforte.



"Nuances" si terrà sabato 19 marzo alle 20.30 al Salone ducale con Daniela Gavinelli alla voce, Erica Pompignan al pianoforte e Davide Papalia al clarinetto; "Affreschi Ritmici" sarà sabato 23 aprile alle 20.30 al Salone ducale con Daniele Papalia e Alessandro Viola alle percussioni. Sabato 21 maggio, "C'era una volta... Pierino e il lupo" animerà il Salone ducale alle 20.30, con Alferio Rispoli come narratore, Daniele Papalia al fagotto, Walter Chenuil al corno, Davide Schiavon all'oboe, Davide Papalia al clarinetto e Matteo Dacasto al flauto. Si chiude con "Il Principe d'Egitto", venerdì 3 giugno alle 10.30 al teatro Splendor, videoproiezione con voce narrante per gli alunni delle scuole elementari.