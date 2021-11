Materie prime alle stelle anche per la ristorazione

“Da più parti ci arrivano segnalazioni di aumenti generalizzati e spesso indiscriminati delle materie prime acquistate dai nostri bar e ristoranti. Dal caffè al latte, dalla pasta alla farina, dal burro ai formaggi, dalla carne al pesce stiamo assistendo ad una pericolosa escalation dei prezzi che al momento, ma non sappiamo per quanto ancora, non si traducono in crescita dei prezzi al consumo che anzi mantengono un inatteso profilo di moderazione". La preoccupazione è espressa da Aldo Cursano, vice presidente vicario di Fipe-Confcommercio.

"Questa escalation in negativo dei prezzi - spiega Graziano Dominidiato, presidente di Fipe-Confcommercio VdA - deve essere fermata prima che sia troppo tardi e la situazione diventi irreparabile. Basta infierire su uno dei settori maggiormente colpiti negli ultimi due anni di pandemia. Tutto ciò rappresenta un vero e proprio paradosso in linea con le altre difficoltà del mercato post pandemia. Il mondo è cambiato – conclude il Presidente di Confcommercio VdA- tanto da doversi preoccupare nel reperire i generi di prima necessità”.

A tutto questo si deve aggiungere che alcune materie prime sono anche di difficile reperibilità mettendo così a rischio le produzioni di ricorrenza in vista delle festività natalizie. La combinazione tra questi aumenti e quelli straordinari dell’energia (gas e elettricità) stanno mettendo in grande difficoltà le nostre imprese che già escono segnate dagli effetti di due anni di crisi.

"Il nostro senso di responsabilità nei riguardi dei consumatori - rimanca Aldo Cursano (nella foto ) - è massimo e questo lo si vede dai listini che si muovono sempre con grande moderazione ma non possiamo svolgere la funzione di ammortizzatore a qualunque costo. Non spetta a noi capire se questi aumenti siano frutto di dinamiche reali o di manovre speculative e per questo chiediamo al MISE di istituire subito un tavolo di monitoraggio, chiamando tutte le componenti della filiera dalla produzione alla distribuzione e ovviamente alla ristorazione”.