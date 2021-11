Lieve crescita del numero di imprese in Valle d'Aosta

Sono 12.286 -in aumento del 0,1% rispetto al secondo trimestre del 2021 e dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2020- le imprese registrate in Valle d'Aosta al 30 settembre 2021.

Lo rende noto la consueta indagine trimestrale svolta dalla Chambre Valdôtaine. Nonostante i dati in rialzo, il report della Camera di commercio valdostana evidenzia un calo delle imprese iscritte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: si è passati dalle 123 del 2020 alle 107 attuali. Le maggiori perdite sono state registrate nel commercio (-23,5%) ed in particolare nel turismo (-47,4%), settore che, secondo la Chambre, "stenta più a ripartire data la particolarità del servizio offerto che richiede maggiore programmazione".



In crescita rispetto al 2020 il settore delle costruzioni, probabilmente grazie anche all'impatto dei bonus e superbonus, e di alcuni comparti del terziario: il settore edile è cresciuto di 53 imprese, sia tra le fila delle imprese individuali (+2,7%), struttura organizzativa prescelta in genere dai 2/3 delle imprese del settore, sia tra le fila delle società di capitali (+3,8%), che sono cresciute anche rispetto al 2019 (+5,2%). Buoni anche i dati relativi alle imprese artigiane. Nel 2021 se ne registrano 3.619, con una crescita di 26 unità rispetto al trimestre precedente (+0,7%) e del 2,5% sullo stesso trimestre del 2020. A segnare la crescita maggiore è ancora una volta il comparto delle costruzioni (+2,8% sull'anno e +1,0% rispetto al secondo trimestre del 2021).

Cresciute anche le società di capitali (+2%), che appare più incisiva rispetto al 2020: "Come accaduto nel territorio nazionale- scrive la Camera di commercio valdostana nel report- si assiste probabilmente ad un'accelerazione del processo evolutivo del sistema imprenditoriale, un processo di lungo corso e che ha conosciuto in Valle delle battute d'arresto solamente nel 2016/2017, verso forme giuridiche più strutturate e patrimonializzate, atte a consentire una maggiore tenuta finanziaria, produttiva e strategica, capacità che si rivelano fondamentali in un periodo di crisi economica come quella innescata dalla pandemia".