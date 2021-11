Draghi a Parma: 200 milioni per le Montagne Italiane

“Le parole del Presidente Draghi sul futuro del Paese che passa dai Comuni sono di speranza e concretezza, visione e cambio di passo, impegnando i Comuni, le Autonomie, in un percorso nuovo e virtuoso, decisivo per il futuro". E' il commento del Presidente nazionale di Uncem, Marco Bussono, all'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri che hai sindaci ha annunciato: "Istituiamo un apposito fondo per sostenere e valorizzare territori montani, con dotazione di 200 milioni di euro l’anno’.Ha quindi aggiunto: "I Comuni dovranno amministrare 50miliardi di euro come soggetti attuatori del PNRR.

Deve essere così. Ci saranno molte importanti risorse, nella legge di bilancio, compresi 50milioni di euro per le aree interne. E dovremo lavorarci tutti, insieme. Comuni grandi e piccoli, città di pianura e paesi di montagna. Ringrazio il Presidente Draghi, con il Ministro Gelmini che ha la delega sulla montagna, tutto il Governo e il Parlamento che dovranno lavorare per migliorare ancora la legge di bilancio 2022, accogliendo anche le proposte che stiamo facendo. Questo decisivo incremento del fondo montagna, rispetto al passato quando vi erano 15 milioni di euro, è importantissimo e cambia il passo rispetto al passato”.

Il consigliere nazionale Uncem, per la Valle d’Aosta Barocco associandosi alle parole di Bussone aggiunge “È una giornata importante per la montagna italiana, finalmente vengono premiati gli sforzi di tanti amministratori “Montanari” che finalmente vedono, in parte riconosciuti i loro sforzi per mantenere la nostra montagna viva e per offrire ai Montanari le stesse opportunità delle grandi aree urbane.”