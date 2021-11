Sentenza Casinò: Il caso valdostano approda in Commissione Europea

Consiglieri regionali condannati dalla Corte dei Conti per danno alla Regione, ma grazie anche a quel 'danno' la Regione ancora oggi incassa ogni anno poco meno di 10 milioni di euro milioni di euro. Senza quel danno il Casino di Saint Vincent forse sarebbe ridotto come quello di Campione d'Italia.

"C'è qualcosa che non funziona. Anche la magistratura inquirente, anche la magistratura contabile devono fare i conti con la tutela del principio di libertà. La devono difendere e non la devono conculcare". E' con queste affermazioni che ieri pomeriggio, durante la sessione plenaria della Commissione Europea a Bruxelles, l'europarlamentare di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, ha completato il suo intervento, nel corso del quale ha fatto espressamente riferimento anche alla sentenza della Corte dei Conti con la quale sono stati condannati 18 consiglieri regionali della Valle d'Aosta per avere ricapitalizzato nel 2014 (e salvato da chiusura certa) il Casinò di Saint-Vincent.

Una presa di posizione, quella di Tajani, che mai c'era stata prima d'ora a livello politico, nell'ambito della quale sono state ricostruite questa e altre iniziative della magistratura in Italia che, in certi casi, sarebbero state promosse "anche superando il confine tra potere giudiziario, potere esecutivo e potere legislativo".

E proprio in tal senso, ovvero nell'asserito sconfinamento dei giudici contabili in una scelta di indirizzo politico attribuita al Consiglio Valle sia dalla Costituzione che dallo Statuto speciale, vanno i ricorsi presentati nelle settimane scorse dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in Corte Costituzionale e da alcuni attuali ed ex consiglieri regionali in Corte di Cassazione.

Una vicenda, quella legata al Casinò di Saint-Vincent, che, con il passare del tempo, sta facendo emergere tutte le sue più curiose contraddizioni, come quella dell'avvio da parte della Regione delle procedure di riscossione dei risarcimenti - pari a 16 milioni di euro - a cui sono stati condannati 18 tra attuali ed ex consiglieri regionali, vale a dire gli stessi che, votando nel 2014 la deliberazione di rafforzamento patrimoniale della Casinò de la Vallée Spa, hanno permesso e stanno permettendo tutt'ora alla Regione medesima di continuare a incassare ogni anno il 10% dei ricavi della casa da gioco.

Come dire, secondo la sentenza della Corte dei Conti hanno danneggiato la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ma se la Regione Autonoma Valle d'Aosta - dal 2014 a oggi - ha continuato a incamerare in bilancio svariati milioni di euro l'anno dal Casinò, è merito proprio di coloro che nel 2014 optarono per il salvataggio della casa da gioco. Che oggi, nella sola ultima trimestralità luglio-settembre 2021, ha incassato ricavi per 15,6 milioni di euro.