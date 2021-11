Raccolta di firme Fratelli d'Italia per elezione diretta Presidente della Repubblica

Fdi VdA, in occasione del proseguimento dell’iniziativa referendaria nazionale del Partito sui seguenti 4 punti: elezione diretta Presidente della Repubblica, abolizione dei Senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione, supremazia dell’ordinamento nazionale rispetto alle norme europee ha organizzato la raccolta delle firme per i cittadini interessati alla nostra proposta di tali modifiche normative sabato 13 novembre dalle ore 10 alle ore 12,30 presso la propria sede in Via de Tillier 8 ad Aosta.



Nel corso dell’iniziativa Fdi, anche a seguito degli ultimi fatti emersi dal Palazzo regionale, presenterà le proposte di carattere locale concernenti la riforma della legge elettorale che preveda, come in tutta Italia, l’indicazione preventiva del Presidente della Regione, oltre l’iniziativa di una contestuale raccolta firme dei cittadini che ritengono altamente deficitaria ed inaccettabile l’attuale gestione della Sanità sul nostro territorio.