SECONDA EDIZIONE DEL CORSO PREPARATORIO ALLA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE

Il corso, in modalità online, si terrà a PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2022 e per complessive 140 ore. Le preiscrizioni sono aperte fino al 30 NOVEMBRE 2021.

La quota di adesione è pari ad € 600,00 + IVA a persona e dovrà essere versata alla conferma di avvio corso. Il corso fa parte dell’offerta formativa che A.V.I. Servizi S.r.l. offre per l’aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali di titolari di impresa, lavoratori dipendenti ed autonomi.

Questo corso in particolare rappresenta una formazione obbligatoria per l'esercizio della professione di agente immobiliare. A questo proposito, va sottolineato che la prima edizione è stata un successo nonostante fosse in piena pandemia.

Alla stessa hanno partecipato 20 persone, un numero che quest'anno si prevede di superare. Per informazioni potete rivolgervi alla Segreteria organizzativa:

A.V.I. Servizi S.r.l., Av. du Conseil des Commis 24, 11100 Aosta tel. 0165.237413

Email formazione@confindustria.aosta.it