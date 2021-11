In arrivo 11 milioni di euro per le impres turistiche italiane

Approvate dalla Giunta regionale le disposizioni per la concessione del contributo straordinario alle imprese turistiche, a ristoro dei costi degli immobili strumentali. Il fondo del contributo straordinario ammonta a 11 milioni di euro derivanti dal Fondo Montagna dello Stato, vincolato all'utilizzo per le imprese turistiche regionali. E' destinato agli iscritti nel registro delle imprese che esercitano attività d'impresa come taxi, noleggio con conducente, alloggio, servizi di ristorazione, noleggio di attrezzature sportive e ricreative, agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, attività ricreative e di divertimento (escluse le sale giochi e biliardi) e stabilimenti termali.



Il contributo straordinario, per un solo fabbricato, adibito in via esclusiva all'esercizio dell'attività di impresa turistica nel territorio regionale è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini Imu. L'importo del contributo è tra i 2.000 e i 10.000 euro; le domande vanno inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte dalle 14 di oggi mercoledì 10 novembre.



"Si tratta dell'ultima misura per il 2021- ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy - che completa una serie di aiuti destinati al tessuto imprenditoriale regionale che ha visto, in particolare, l'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Aosta collaborare attivamente con le strutture regionali per fornire risposte semplici e efficaci ai beneficiari".