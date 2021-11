Pur con incertezze la Valle guarda alla ripresa economica

La Valle d'Aosta, pur a fasi alterne, veleggia verso la ripresa economica. La conferma arriva dai vertici della sezione valdostana della Banca d'Italia, che hanno presentato nella filiale di Aosta, guidata da Simone D'Inverno, l'aggiornamento congiunturale sull'andamento dell'economia.

In sintesi, "le attese delle imprese sono positive in tutti i principali comparti di attività", dall'industria alle costruzioni, dal turismo ai servizi. Luciana Aimone Gigio dell'Aret della Banca d'Italia di Torino ha aggiunto che "ordini e fatturato sono in crescita per i prossimi mesi" e anche gli investimenti saranno in aumento, soprattutto nel 2022.

Ancora, le aspettative favorevoli sull'avvio della prossima stagione turistica invernale potranno portare a una svolta, dopo un inverno in cui le presenze turistiche sono crollate al 4,3% rispetto a quelle dell'inverno precedente.



L'incertezza del Covid-19 si fa però sentire. Sulla crescita dell'economia (in cui i livelli del ricorso a "misure di sostegno e ammortizzatori sociali restano comunque molto alti nei primi nove mesi rispetto alla serie storica precedente la pandemia - ha spiegato Aimone Gigio - pesano fattori di incertezza sull'andamento della pandemia" nonchè "le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime".

Paolo Emilio Mistrulli, vicecapo della filiale di Aosta, ha spiegato che "i livelli dei depositi delle imprese restano elevati, ma hanno subito un rallentamento per la prima volta negli ultimi anni", mentre invece il credito bancario erogato è in crescita.