Dal Consorzio Unico VdA le 'Journées fluides' per rilanciare l'economia locale

Esplorare il valore delle aziende radicate nel territorio valdostano e poi connettersi. Sviluppare il bioregionalismo e rendere più forte l'economia turistica del territorio attraverso quella che diventerà, in primavera, una "fiera diffusa". Questi gli scopi principali del progetto 'Journéefluides', realizzato dal Consorzio Unico Valle d’Aosta-Cuvda, di cui fanno parte 40 imprenditori, soci fondatori.

Un primo maxi evento completamente gratuito, ' Valle d’Aosta Connessa: Journéesfluides', si svolgerà dal 15 al 24 novembre in diverse località della Valle.

Per partecipare, consultare la locandina qui in basso scaricabile in formato pdf per scegliere la giornata più adatta, poi inviare una mail per la prenotazione a www.cuvda.it.

L’evento è completamente offerto dal Consorzio Unico Valle d’Aosta. Le giornate comprendono pasti, degustazioni e navetta privata.