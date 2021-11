Scuola per la Democrazia: aperta la sessione riservata agli amministratori valdostani

"Oggi, amministrare e fare politica è sempre più complesso: sono complicate le norme così come sono vaste le tematiche da affrontare. Ci vuole sempre più preparazione, competenza e visione". Con queste parole il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, ha aperto la sessione dedicata agli amministratori valdostani della Scuola per la Democrazia che, per questa undicesima edizione, si focalizza sulla tematica della transizione ambientale e politiche territoriali locali.

«Ecco perché riteniamo importante dedicarci ai giovani - ha aggiunto -: valorizzare la partecipazione significa accompagnare il cambio generazionale accrescendo la consapevolezza dei propri strumenti e incoraggiando il confronto politico e lo scambio di esperienze. Le nostre realtà non hanno più solo una dimensione locale: le tematiche da affrontare sono globali, coinvolgono il pianeta nel suo insieme, ma devono anche essere gestite a livello territoriale. Il tema scelto quest'anno ne è la prova: la crisi ambientale e la transizione ecologica sono argomenti di grande attualità e al centro del dibattito politico mondiale.»

La Scuola per la Democrazia è il corso di alta formazione politica organizzato dal Consiglio Valle e dall'associazione italiadecide, in collaborazione con AnciGiovani. La Scuola si aprirà ufficialmente lunedì 22 novembre e proseguirà fino a sabato 27 novembre 2021, coinvolgendo oltre ai tredici valdostani, ventisei giovani amministratori locali al di sotto dei 35 anni collegati da ogni regione d'Italia, selezionati assicurando la parità di genere, la rappresentanza di tutte le aree geografiche e di tutte le espressioni politiche nonché delle diverse dimensioni dei comuni.