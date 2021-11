Ad Aosta il convegno 'Dante e la scuola' rivolto agli studenti delle superiori

Si svolgerà domani mercoledì 10 novembre a Palazzo regionale il convegno 'Dante e la scuola', organizzato dalla 'Fondazione Natalino Sapegno' di Morgex e rivolto in particolar modo ai docenti delle scuole superiori.

Alle 9 il convegno sarà aperto con i saluti di Giulia Radin, direttrice della Fondazione Sapegno, di Luciano Caveri, assessore regionale all'Istruzione, da Erik Lavevaz, presidente della Giunta.

Seguiranno l'introduzione di Bruno Germano, presidente della Fondazione Sapegno e gli interventi degli ospiti. Tra loro, Luca Serianni, presidente della Fondazione I Lincei per la Scuola e docente all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Patota, dell'Accademia della Crusca e docente all'Università di Siena, Stefano Carrai, docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa. La chiusura dei lavori è prevista per le 17,30.



Le relazioni saranno anche trasmesse in streaming su sul sito della Fondazione all'indirizzo www.sapegno.it oltre che sui profili YouTube e Facebook. Al convegno sono iscritti insegnanti provenienti da 50 province italiane, dalla Svizzera e dal Regno Unito. La giornata ha il patrocinio del Comitato nazionale Dante 2021 per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Alighieri, dell'Accademia della Crusca, della Fondazione I Lincei per la Scuola, della Società Dantesca Italiana, dell'Associazione degli Italianisti e della sezione didattica dell'Associazione stessa.