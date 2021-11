Regione verso nuovo contratto lavoratori Sanità

La Regione sta lavorando a una proposta di norma di attuazione per un nuovo contratto regionale della sanità.

Lo riferisce Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt, il sindacato autonomo valdostano, riportando quanto comunicato ai sindacati dall'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, che nei giorni scorsi ha presentato la bozza del nuovo Piano socio-sanitario regionale. Albertinelli appoggia l'idea: "Se vogliamo essere maggiormente attrattivi, dobbiamo scrivere regole diverse. Poter fare un contratto regionale darà la possibilità di scrivere delle regole che possano attrarre personale sanitario. Noi lo auspichiamo da tempo".



Per il Savt, la bozza del Piano socio-sanitario è un "ottimo inizio per andare nella direzione di un potenziamento dei servizi sul territorio. Si cerca di dare risposte importanti sul territorio, creando strutture che potranno sgravare l'ospedale unico, che ci è stato presentato insieme al Piano, e dando risposte venute meno nel periodo della pandemia". Per il sindacato, "un altro tema è la carenza di personale. È un tema annoso, esiste in tutta Italia, è difficile da risolvere. ci saranno concorsi, ma sappiamo che è una difficoltà. Il contratto regionale può essere un'opportunità".