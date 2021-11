Black out delle prenotazioni terza dose anti Covid sul portale di Poste Italiane

I valdostani over 60 stanno trovando grosse difficoltà a prenotare la terza dose di vaccino anti Covid tramite il portale di Poste Italiane. Anzi, non ci stanno proprio riuscendo.



Come spiegato in precedente articolo, con il nuovo sistema i cittadini devono prenotare la data per la vaccinazione – in autonomia e secondo le proprie disponibilità ed esigenze – direttamente sul Portale Poste Italiane tramite il link diretto al Portale Poste, dal sito Usl, via Call center, presso gli sportelli ATM automatici di Poste Italiane (i “Postamat”) oppure tramite i portalettere.

Fatto che per gli ultrassesantenni il sistema non consente la prenotazione e blocca l'operazione, il cui completamento non è possibile in alcun altro modo nè dal pc di casa o dal cellulare, né tantomeno agli sportelli delle Poste. Gli operatori postali al momento non hanno saputo spiegare le ragioni del disservizio, che se dovesse proseguire rischia di creare un 'tappo' di prenotazioni difficile poi da stemperare.