Pour les unionistes un seul avenir: Pays d’Aoste Souverain

Lorsqu'un mouvement politique se concentre uniquement sur la mer placide et poissonneuse de la simple administration, se souciant que des faveurs pour les amis plutôt que pour l'étoile polaire représentée par l'idéologie... dès que le brouillard descend, il se perd inévitablement.

Pour la énième fois nous nous trouvons à la merci de petits règlements de comptes internes pour un fauteuil aux dépens des Valdôtains.

Des Valdôtains de plus en plus désorientés cherchant même refuge sous un parapluie éphémère offert par des partis nationalistes et racistes.

Je me souviens de l'expression condescendante ou du sourire moqueur des chefs très concrets de l'UV! Lorsque dans les années 90 j’insistais sur l'opportunité de profiter de la majorité au conseil régional pour aller concrètement dans le sens de l'autodétermination, prévue dans le statut du mouvement, pour assurer un avenir prospère à la Vallée et de pas nous contenter des doux morceaux empoisonnés que Rome nous offrait! Maintenant ces doux morceaux sont devenus des chantages et des chaînes qui nous étouffent!

En conclusion, la seule évolution naturelle et crédible de l’UV est Pays d'Aoste Souverain! Avec des objectifs dictés par des idéaux clairs auxquels se référer pour tout choix politiques et administratif. C'est le seul moyen de ne pas perdre la bonne direction et donc d’agir dans l'intérêt d'une Vallée d'Aoste libre, moderne et solidaire.