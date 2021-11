Maggioranza regionale 'tiene' ma resta nodo su assessore donna all'Ambiente

Anche se a 19 e non più a 21 per la 'perdita' delle consigliere di PcP Chiara Minelli ed Erika Guichardaz, la maggioranza in Regione non cade anzi prosegue il cammino di legislatura.

La verifica di maggioranza voluta dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, è iniziata ieri, dovrebbe durare una decina di giorni ma di fatto ha già sortito questa certezza.

"Abbiamo iniziato un percorso di revisione della maggioranza - ha detto Lavevaz al termine del primo, importante incontro tra le forze politiche svoltosi ieri nella sede dell'Uv ad Aosta - stiamo facendo il punto su cosa sta funzionando al meglio e cosa invece va rivisto, per trovare il modo migliore di rispettare il programma di legislatura".

Un nuovo incontro politico è previsto per lunedì 15 novembre e forse in quella sede sarà deciso il nome del nuovo assessore ai Trasporti: in continuità con Chiara Minelli il Pd- Vda vorrebbe fosse scelta una donna, ma in maggioranza non c’è più rappresentanza femminile e l'Uv non vede di buon occhio un assessore tecnico.