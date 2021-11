Aosta: Prevenzione focolai Covid, sospese visite agli anziani in microcomunità

Una sospensione alle visite dei parenti degli ospiti delle microcomunità di Aosta, in via precauzionale e per una serie di verifiche procedurali.A deciderlo è stata L’Amministrazione comunale di Aosta, dopo aver appreso del focolaio Covid scoperto venersi scorso al Centro polivalente anziani di Saint-Martin-de-Corléans, ha deciso di sospendere in via precauzionale le visite dei parenti agli ospiti delle tre microcomunità del capoluogo.

In questi giorni saranno anche svolte verifiche sulla situazione sanitaria nelle strutture e sui protocolli anti pandemia adottati. Importante, per la Giunta del sindaco Gianni Nuti, accertare con chiarezza come e per quale motivo si sia sviluppato il focolaio che ha colpito 12 utenti del Centro polivalente.

Tutti gli ospiti delle altre due microcomunità comunali, all’ex Hôtel Bellevue in regione Saraillon e alla Casa Famiglia di viale Europa sono stati sottoposti a tampone e tutti sono risultati negativi.