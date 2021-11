Exposition sur le Bourg Saint-Ours d’Aoste

À partir des documents conservés aux Archives historiques, l’exposition retrace, à travers six panneaux, l’évolution de ce quartier caractéristique de la ville du point de vue historique et artistique mais également économique et religieux. Une foire d’informations et de curiosités qui permettent au visiteur de recoller les différents morceaux qui ont fait l’histoire de ce quartier.

Le patrimoine archivistique est agrémenté d’un riche apparat photographique sur les principaux édifices du Bourg, ce qui facilite le repérage des points d’intérêts.

L’exposition est accompagnée d’une brochure censée guider le visiteur à travers le temps et l’espace au gré de ses intérêts, dans un parcours qui s’ébranle de l’ancienne Porta Praetoria pour arriver, en passant par les tours médiévales, aux édifices modernes qui bordent les rues du centre historique.

«Cette exposition – a déclaré l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz – permet aux Archives de jouer pleinement leur rôle dans la transmission de la connaissance d’un patrimoine significatif de la ville d’Aoste. Une initiative qui favorise également la communication des archives qui ne sont pas uniquement un lieu physique de préservation de la mémoire mais un lieu symbolique de réflexion et de rencontre avec les protagonistes de notre passé, capable de créer des relations et de susciter des émotions à partir de notre histoire ».