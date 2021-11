Al via domande per bonus regionale Partite Iva sotto i 10mila euro

Esclusi sino ad oggi, anche i titolari di partita Iva con fatturato inferiore ai 10 mila euro potranno usufruire in Valle del contributo una tantum a fondo perduto previsto dalla legge regionale sui ristori.

La giunta regionale, nella riunione di oggi, ha infatti definito le misure applicative per accedere alla misura. Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte dalle ore 14 di oggi fino a lunedi 22 novembre.



Il bonus è destinato ai soggetti titolari di partita Iva, alle imprese, ai liberi professionisti o i lavoratori autonomi che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, attivi al 23 marzo 2021 e residenti o con sede legale in Valle d'Aosta, con un fatturato nel 2020, ragguagliato a anno, inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari o superiore a 5.000 euro.

Per chi ha iniziato l'attività dal 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato. Saranno corrisposti 1.500 euro a domanda "per ordine cronologico di ricevimento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e a prescindere dall'ammontare del fatturato, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente", fa sapere la Regione in una nota.

Pertanto "si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti e al rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso al bonus".