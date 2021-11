Domani martedì 9 novembre saint Théodore

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 9 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 novembre

Pianezza - mattino

Commissione presbiterale regionale

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Giovedì 11 novembre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Asilo "Mgr Jourdain" - ore 18.00

Assemblea dei Soci e Riunione del CdA

Venerdì 12 novembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 13 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 3)

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 14 novembre

Chiesa parrocchiale di Jovençan - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per il 190° anniversario dell'arrivo delle Suore di San Giuseppe di Aosta

Lunedì 15 - Venerdì 19 novembre

Spotorno

Esercizi spirituali della C.E.P.

Sabato 20 novembre

Oratorio di Saint-Vincent - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 4)

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per le parrocchie di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité

Domenica 21 novembre

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Lunedì 22 - giovedì 25 novembre

Roma

Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana

Venerdì 26 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Morgex - 20.30

Veglia di preghiera con i giovani in preparazione al Natale

Sabato 27 novembre

Casa Circondariale di Brissogne - ore 11.00

Benedizione statua della Madonna

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 28 novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Théodore

La Chiesa celebra San Teodoro Martire venerato a Rastiglione

Rastiglione, parrocchia autonoma fino al 1967 quando venne riunita con decreto diocesano a quella matrice di Zuccaro, da cui si era staccata nel XVI secolo, venera San Teodoro come suo compatrono, di cui conserva il corpo che l’autentica, firmata dal sacrista pontificio monsignor Giuseppe Eusanio nel febbraio del 1683, indica estratto dal cimitero di Callisto. Purtroppo non è possibile conoscere, dalla documentazione attualmente reperibile, attraverso quali vie e per interessamento di chi la reliquia sia giunta nella frazione di Valduggia dove, con atto notarile redatto da Giuseppe Filiberto Marrone il 20 luglio 1683, venne compiuta la ricognizione canonica e se ne autorizzò l’esposizione al pubblico culto. L’esistenza della cappella, in cui ancora oggi sono conservate le reliquie, è documentata a partire dal 1733, mentre non è attestata nel 1695 quando nell’edificio esistono solamente gli altari laterali dell’Immacolata e del Rosario; nella gloria del presbiterio, opera di Defendente Peracino (1762 – 1825), è raffigurato, in primo piano come soldato, il presunto martire. Teodoro venne identificato con uno dei numerosissimi santi omonimi riportati dalle fonti agiografiche, in particolare con il celebre martire di Amasea ricordato nel Martirologio Romano al 9 novembre.

