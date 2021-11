LE PRENOTAZIONI DEL VACCINO ANTI-COVID19 SI EFFETTUANO, DA OGGI, SUL PORTALE DI POSTE ITALIANE

Da oggi possono prenotare la PRIMA DOSE:

(appuntamento dal 15 novembre, il martedì e il venerdì nel centro vaccinale di Pollein)

adulti e i minorenni di età superiore ai 12 anni non ancora vaccinati

Da oggi possono prenotare la TERZA DOSE:

(appuntamento dal 15 novembre nei 4 poli vaccinali-Pollein, Morgex, Châtillon, Donnas)

“over80”

immuno depressi

soggetti vulnerabili per patologia

operatori sanitari

“over 60” (60-79 anni)

(appuntamento a partire dal 1° dicembre 2021, nei 4 poli vaccinali)

Con il nuovo sistema i cittadini dovranno prenotare la data per la vaccinazione – in autonomia e secondo le proprie disponibilità ed esigenze.

Prenotazione online

- link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

- Il link è disponibile anche sul sito Usl

Prenotazione tramite Call center

È possibile chiamare il Call center di Poste Italiane 800 009966, attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 20.00

Prenotazione presso gli sportelli Postamat

Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per ricevere un codice via SMS, che sarà utile alla procedura di prenotazione allo sportello.

Tramite i Portalettere

Il Postino può supportare l’utente nella procedura di prenotazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e il codice fiscale del cittadino che desidera effettuare la prenotazione e rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a farlo.

La somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid19 può essere effettuata esclusivamente se sono trascorsi più di 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose, eccetto nel caso in cui si tratti di dose aggiuntiva, dopo almeno 28 giorni dalla II dose, in soggetti immunodepressi.

Le richieste di variazione delle date o eventuali annullamenti delle prenotazioni effettuate tramite il nuovo sistema (Poste) non saranno gestiti dal Servizio Infovaccini ma direttamente dal call center di Poste Italiane.

Rimangono valide le prenotazioni finora confermate.