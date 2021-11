ATTENZIONE AGLI EQUIVOCI E.N.Bi.Form NON è L'ENTE COSTITUITO IN FORZA DEI CONTRATTI NAZIONALI

Gli Uffici di Presidenza degli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio segnalano che E.N.Bi.Form non è l’ente bilaterale costituito in forza del CCNL del turismo e del CCNL del commercio della distribuzione e dei servizi siglati dalle sigle sindacali e dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’applicazione integrale dei suddetti contratti prevede il versamento delle quote agli Enti Bilaterali costituiti e normativamente riconosciuti dai contratti stessi. Il mancato versamento regolare delle quote all’Ente Bilaterale del Turismo e all’Ente Bilaterale del Commercio preclude l’accesso ai servizi gratuiti che vengono offerti; conseguentemente invitiamo tutte le aziende a verificare con il proprio Consulente del lavoro la corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti.

Ricordiamo di seguito le principali prestazioni erogate gratuitamente dagli Enti Bilaterali alle aziende associate: corsi di formazione obbligatoria, per apprendisti e professionalizzante sia in presenza che in FAD, piani formativi individuali per apprendisti, disponibilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST, servizio di dimissioni telematiche, elaborazione di rapporti dell’Osservatorio del mercato del lavoro, iniziative di sostegno al reddito…