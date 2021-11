Saint-Denis: In biblioteca si imparano Petits soins d'hiver

Il freddo è arrivato e con lui anche i malanni di stagione come raffreddore, tosse e mal di gola. Piccoli acciacchi che si possono curare in maniera casalinga ed economica, con i cosiddetti rimedi della nonna utilizzati dai nostri avi, i quali si affidavano a principi attivi naturali, quindi senza effetti collaterali.

Con l'arrivo del freddo si fanno strada le cosiddette malattie da raffreddamento: mal di gola, raffreddore, tosse, fino ad arrivare alla febbre.

La biblioteca di Saint-Denis ha organni zato un corso rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire le conoscenze di base per imparare a curarsi autonomamente in maniera naturale, utilizzando soltanto piante officinali e rimedi provenienti dalla natura. Al termine del Corso, il partecipante sarà immediatamente in grado di applicare quanto appreso, cominciando a utilizzare i rimedi più efficaci per gestire i principali disturbi di salute.