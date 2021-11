Courmayeur: Allerta comunale per pericolo incendio molok

Almeno cinque negli ultimi due anni gli incendi ai cassonetti dei rifiuti seminterrati, i cosiddetti molok, o a roghi che hanno distrutto in tutto o in parte gli chalet per la raccolta dei rifiuti a Courmayeur. Sono stati causati tutti o quasi da distrazioni e sottovalutazioni del pericolo e ora, con il ritorno della stagione fredda e la riaccensione di stufe e caminetti, il Comune di Courmayeur invita alla prudenza.

"Si ricorda che prima di gettare le ceneri o le braci nel cassonetto è assolutamente necessario verificare che queste siano completamente spente", spiega in una nota l'amministrazione comunale del sindaco Roberto Rota.

"Per questo è consigliabile raccogliere le ceneri all'interno di un contenitore metallico e aspettare qualche giorno prima di gettarle nel cassonetto", precisa ancora il Comune guidato dal sindaco Roberto Rota. "È anche possibile gettare dell'acqua sopra le ceneri raccolte per permettere un più rapido spegnimento di tutti i piccoli focolai che possono fungere da pericolosi inneschi". Infine, Courmayeur ricorda che "l'incendio di rifiuti e dei loro contenitori rappresenta un reato e, oltre a procurare danni ben visibili, produce anche l'emissione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute".