Entro venerdì le richieste per ottenere patrocinio Consiglio Valle

Scadono venerdì 12 novembre i termini per presentare le domande per la concessione di patrocini e compartecipazioni economiche del Consiglio Valle a iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il patrocinio e la compartecipazione sono concessi per un massimo di 20mila euro a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico che si svolgono all'interno del territorio regionale. Possono fare domanda, seguendo le indicazioni presenti sul sito del Consiglio Valle, i Comuni, le Unités des Communes e altri enti pubblici, l'università della Valle d'Aosta oltre che enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro, le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente.

Unici vincoli sanciti dal nuovo regolamento sono la sede in Valle d'Aosta per l'ente richiedente e l'assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, fatta eccezione per gli eventi che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata. La percentuale della compartecipazione può variare dal 50% al 100% del disavanzo che risulta dal preventivo presentato e dal 30% al 50% del disavanzo nel caso in cui a fare domanda siano i Comuni, le Unités des Communes, le Pro loco ed gli altri enti strumentali della Regione. Le cifre sono cumulabili con altri contributi erogati dall'amministrazione regionale.



Non sono, invece, titolati a presentare domanda i partiti e i movimenti politici, i comitati costituiti estemporaneamente, le società di persone o di capitali, fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente.