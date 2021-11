Alla Cas per iniziativa della Cisl si discute di transizione e decarbonizzazione

Ad ospitare l’appuntamento sono i locali dello stabilimento Cogne Acciai Speciali di Via Paravera di Aosta che dalle 9,15 alle 13,15 offriranno spazio ai partecipanti. A dare il benvenuto il saluto del direttore generale della Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano, mentre a seguire la parola passerà al Segretario regionale di Fim-Cisl VdA Fausto Renna, organizzatore di questo incontro che vede la presenza, in qualità di moderatore, di Antonello Gisotti, responsabile nazionale Fim-Cisl per Salute, Sicurezza e Ambiente.

Ilaria Fadda, responsabile delle risorse umane di Cogne Acciai Speciali ed Enrico De Girolamo direttore generale di CVA, parleranno della gestione aziendale della decarbonizzazione. Azione sindacale collegata a strumenti, progetti e contrattazione “Green” sarà appannaggio di alcuni delegati regionali della Fim.

Nella seconda parte del seminario si parlerà di certificazione ambientale, con Alessandro Scotti e Mariella Zambetti dello Ial Piemonte, di opportunità di crescita collegata alla trasformazione e agli obblighi normativi con Lucia Chirico e Guido Bergoglio di Stillab.

A chiudere la mattinata di lavori interverrà, parlando di “Il green nelle politiche di sviluppo regionale” l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Luigi Bertschy; mentre ultimo a intervenire sarà il Segretario regionale Cisl Jean Dondeynaz che parlerà di: “Transizione ecologica, energetica e lavoro”.