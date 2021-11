LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Ormai tutti gli anni, quando è tempo di Ognissanti, si levano alti lai perché Halloween ha preso il sopravvento, grazie a zucche e dolcetti, sulla più seriosa festa di precetto della chiesa cattolica. Come nella lingua parlata, anche nella tradizione religiosa gli anglosassoni ci stanno colonizzando.

quella di parlare con le mani, sia anch’essa in pericolo. Vi ricordate Vittorio Gassman nel film “Il sorpasso” quando, guidando, infligge un magnifico paio di corna ad una altro automobilista? Ditemi oggi chi le fa più. Un anglosassone dito medio e via. E’ così che lasciamo perire le nostre belle tradizioni, in un colpevole silenzio.