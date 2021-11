Domani lunedì 8 novembre saint Godefroyd saint Ursin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 8 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Partecipazione all'incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi

Curia Vescovile - ore 17.30

Direttivo di "Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta"

Martedì 9 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 novembre

Pianezza - mattino

Commissione presbiterale regionale

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Godefroyd saint Ursin

La Chiesa celebra San Goffredo di Amiens Vescovo

A Soissons in Francia, deposizione di san Goffredo, vescovo di Amiens, che, formatosi per un quinquennio alla vita monastica, patì molto nel ricomporre i dissidi tra i signori e gli abitanti della città e riformare i costumi del clero e del popolo.

Abbiamo parlato della prima Crociata, portata al successo dal più celebre Goffredo dell'età di mezzo: Goffredo conte di Buglione, conquistatore di Gerusalemme. Egli ebbe il titolo di " Difensore del Santo Sepolcro ", e più tardi venne reso particolarmente celebre da Torquato Tasso, che nella sua Gerusalemme Liberata (ma il nome originario del poema fu proprio Goffredo!) lo cantò quale " Capitano - che 'l gran Sepolcro liberò di Christo ". Goffredo di Buglione era francese, e francese fu il San Goffredo oggi festeggiato, uno dei rari Santi di questo nome pur celebre.

Egli era giovinetto al tempo della prima Crociata, e più tardi divenne monaco dell'abbazia di Monte San Quintino, dove fu ordinato sacerdote.

Divenne Abate di un altro monastero, a Nogent, e si distinse non soltanto per la sua preparazione dottrinale e spirituale, ma soprattutto per la sua integrità morale, rara in tempi in cui gran parte dell'alto clero era contaminata dalla simonia.

Per i suoi meriti e non - una volta tanto -per tornaconto politico, i feudatari e il Re lo elessero Vescovo di Amiens, dove entrò a piedi nudi, in abito da pellegrino, evitando ogni fasto.

