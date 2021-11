In Cittadella successo di FrontDoc, l'occhio del cinema sulle storie di confine

Le frontiere sono un luogo al limite estremo. Proprio lì, nelle zone più periferiche e meno controllate, si trovano i punti nevralgici di una società, quelli dove si sviluppano, fra contaminazioni ed esperimenti, i suoi cambiamenti.

FRONTDOC, la rassegna del cinema di frontiera, giunta quest’anno alla sua decima edizione, è tornata dal 4 al 6 e dal 9 al 12 novembre alla Cittadella dei Giovani di Aosta per raccontare le storie di chi vive al margine con un’edizione particolarmente ricca: 24 film e 16 anteprime italiane, pellicole provenienti da 16 Paesi diversi, che mettono al centro della narrazione quelle aree di confine, alla frontiera di ogni concezione del mondo e della vita umana.

E poi gli appuntamenti di approfondimento sui temi dell’attualità e gli ospiti che accompagneranno i film in concorso, tra i quali Sabina Guzzanti - che ha presentato sabato 6 novembre il suo nuovo film 'Spin-Time, che fatica la democrazia' - e Daniele Ciprì, tra i protagonisti di FRONTLAB, il laboratorio per i professionisti del cinema e dell'audiovisivo, organizzato in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste, in programma dal 22 al 24 novembre.

Nato nel 2008 come “vetrina” sul cinema documentario in Valle d’Aosta, FrontDoc è cresciuto consolidandosi come Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e guadagnandosi un posto di riferimento nel panorama europeo delle manifestazioni dedicate al cinema documentario, con una sua precisa identità e una costante attenzione alle contaminazioni di genere e alle innovazioni di linguaggio. Negli anni è stato diretto da Luciano Barisone (ex-direttore del Festival dei Popoli e Visions du Réel) e Carlo Chatrian (attuale direttore della Berlinale) e, dal 2016, da un gruppo di registi e produttori che ne hanno fatto un appuntamento sempre più ampio e ricco.

FrontDoc 2021 accompagna il pubblico in un viaggio a doppio binario, attraverso realtà (apparentemente) lontane, per creare connessioni capaci di allargare gli orizzonti della nostra percezione della contemporaneità. Come una finestra spalancata sul mondo di oggi, la decima edizione è un giro del mondo circolare, che partirà dalle Val d’Aosta e qui ritornerà, dopo aver abbracciato luoghi e contesti sociali altri, percorrendo la varietà e l'originalità del cinema del reale.

Il cuore della manifestazione è il Concorso Internazionale, che quest’anno trova una selezione particolarmente ricca, qualitativamente e quantitativamente: 24 film e 16 anteprime italiane tutte opere selezionate e premiate nei più importanti festival mondiali, che confermano il ruolo di FRONTDOC nella diffusione del cinema d'autore nel nostro paese.

Lavori che toccano temi di scottante attualità e di interesse collettivo, dalle guerre alle conseguenze psicologiche del terrorismo, dalle battaglie generazionali delle nuove generazioni, tra identità di genere e lotta al cambiamento climatico, alle fragilità umane fatte di incapacità relazionali e di eterni confronti con il proprio io disfunzionale, e ancora il grande tema della fede, le carceri argentine, il turismo sessuale e tanto, tanto altro.

“Dopo lo stop forzato dello scorso anno FrontDoc ritorna più forte che mai, con 7 giorni intensi di programmazione che toccheranno temi di scottante attualità – racconta Nora De Marchi, membro del Comitato Direttivo – Crediamo sempre in un festival partecipato e organizzato democraticamente, capace di portare a contatto cultura e realtà sociale, attenzione al territorio e vocazione internazionale”.