Centenario del Milite Ignoto, celebrazione speciale per il 4 novembre ad Aosta

figura simbolica che rappresenta un Italiano esemplare, in cui si materializza il sacrificio di un popolo intero unito per difendere la Patria”. Queste alcune delle parole con cui il Comandante del Centro Addestramento Alpino Matteo Spreafico ha descritto il Milite Ignoto nel giorno delle celebrazioni del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, e centenario della traslazione del Milite Ignoto.

Una celebrazione in grande che si è svolta in piazza Chanoux ad Aosta e che ha visto presenti tutte le più alte cariche politiche, militari e religiose della Valle d’Aosta, oltre ai rappresentanti dell’ANA, delle Associazioni Combattentistiche. Dopo l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione di corone hanno fatto seguito gli interventi del Presidente della Regione Erik Lavevaz, del Sindaco di Aosta Gianni Nuti e del Comandante del Centro Addestramento Alpino Gen. B. Matteo Spreafico. Presenti per questa particolare occasione anche tutti i 74 Sindaci o Vice-Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta con i rispettivi gonfaloni.

Una piazza multicolore ha coronato quindi questa celebrazione che ha visto all’interno del programma celebrativo, un ulteriore momento simbolico di grande importanza nella consegna della Bandiera italiana, per mano del Comandante del Centro Addestramento Alpino Gen. B. Matteo Spreafico, a un dirigente

scolastico in rappresentanza di tutto il mondo dell’istruzione valdostana. Emblema dell’Italia e della sua unità, il tricolore vuole essere portatore di un messaggio di rispetto e di grato ricordo nei confronti di chi è morto per difendere valori e i diritti fondanti la nostra Nazione e la nostra Comunità.

Al termine delle commemorazioni, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali Franco Manes ha consegnato al Comandante Spreafico, una pergamena sottoscritta dai Sindaci valdostani, con la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da tutti i 74 comuni valdostani, aderendo così all’iniziativa che è stata promossa a livello nazionale dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).Ospite d’onore in piazza Chanoux è stat anche la Bandiera d’Istituto del Centro Addestramento Alpino, decorata nel 1975 di Medaglia d’Argento al Valor Civile per le operazioni di soccorso condotte dal 545° Squadrone di volo a favore della popolazione valdostana.

Il vessillo militare torna a sventolare in pubblico dopo 18 anni (l’ultima occasione fu la 76^ Adunata Nazionale dell’ANA).