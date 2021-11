al Forte di Bard si studia l'atmosfera con Meteolab e Climalab

Il passaggio a una 'transizione semplice' o a una specifica transazione energetica è il tema al centro della dodicesima edizione di Meteolab, in coppia quest'anno con la quarta edizione di Climalab, promossa dal Forte di Bard.

Il confronto si concretizzerà in una giornata di studi in programma sabato 13 novembre nei locali della fortezza nella bassa Valle.

I lavori si apriranno alle 10, con gli interventi di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e di Roberto Louvin, professore associato di diritto pubblico comparato all'Università di Trieste e proseguiranno per l'intera giornata con l'intervento di numerosi esperti, chiamati a riflettere sul futuro del nostro pianeta.



L'adesione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito del Forte di Bard per la partecipazione in presenza fino ad esaurimento posti. Obbligatorio il possesso del green pass. Necessaria la prenotazione anche per seguire l'evento in streaming: una volta completata la procedura i partecipanti riceveranno la notifica di conferma e il link per seguire l'evento a distanza.