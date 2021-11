Assessore Caveri, 'per la Valle quarta ondata pandemia sarebbe batosta'

"Per la piccola Valle d'Aosta una quarta ondata Covid con chiusure che vanificherebbero il turismo invernale e bloccherebbero molti settori dell'economia e della società sarebbe una botta da cui non so bene come ci potremmo riprendere". Lo ha affermato oggi l'assessore regionale all'Istruzione e società partecipate, Luciano Caveri, sul suo blog alla vigilia della ripartenza della stagione sciistica.



"In queste ore- ha aggiunto Caveri, che da mesi sprona la popolazione ad aderire senza timori alla campagna vaccinale - come ammonimento da non sottostimare, i giornali titolano su una quarta ondata che già colpisce in altri Paesi europei e dunque è bene essere vigili".