ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE MÈTRE DE DIEU

Les lectures d'aujourd'hui nous montrent que le mètre de Dieu pour mesurer nos actions est différent du nôtre. La veuve de Serapta et la veuve de l'évangile nous montrent que le mètre de Dieu a quelque chose de particulier et d'étonnant. La méditation d'aujourd'hui nous invite à entrer dans cette logique de Dieu.

1. La farine et l'huile ne s'épuisent pas.

Quand nous sommes contraints de quitte nos sites sécurisés, quand tous nos horizons sont effacés dans le désert de la vie, nous avons l'impression que Dieu est absent. Mais Dieu a son mètre de mesure qui nous déconcerte.

La première lecture met en scène deux personnes qui expérimentent la surprise de Dieu. Il s'agit du prophète Elie et la veuve de Serapta.

Elie fait l'expérience de l'exil, connaît la soif et la faim, alors qu'il venait de triompher sur les prophètes de baal. Il s'attendait dans l'immédiat, une récompense de la part de Dieu qu'il vient de défendre, mais Dieu se révèle en lui comme "le Totalement Autre" dans son silence. Dans un second moment, Dieu révèle sa miséricorde à son prophète fatigué, en suscitant une rencontre d'une femme qui lui donnera à boir et à manger, car dans son amour infini, "le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés; aux affamés il donne le pain".

La femme veuve, païenne de Sarepta accueille un inconnu dans la charité. Selon le livre de Qohelet, Dieu fait bien chaque chose à son temps (Qo3,11). Son amour remplit la terre au point que même la route qui va vers Dieu, traverse les espaces non divins. La miséricorde de Dieu fait aussi irruption chez une femme païenne, veuve, pauvre, qui ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Sa générosité, son humilité et son obéissance à l'ordre d'un inconnu, feront que la farine et l'huile ne finiront pas avant la fin de la sécheresse. Cette femme avait toutes les raisons de ne pas secourir cet inconnu.

La foi au-delà de la profession est cette obéissance sans rien attendre de récompense. Ce don total de soi de la veuve annonce le mystère eucharistique. La farine et l'huile ne seront pas épuisé ce qui renvoit au pain eucharistique qui est nourriture des oauvres en marche vers la montagne du Seigneur, l'Horeb éternel.

2. Jésus apprécie l'offrande de la veuve.

L'évangile a quelque chose de commun avec la première lecture. Jésus aprécie beaucoup l'offrande de la veuve qui met deux monnaies dans le trésor, alors que les riches y mettaient du surplus pour se faire glorifier. Ce que Jésus apprécie, n'est pas la quantité d'argent, mais le contenu du coeur, l'amour avec lequel la veuve pose ce geste.

En appréciant ce geste, Jésus est en train de purifier la religion de la superficialité et de l'hypocrisie cachées derrière les offrandes dites substantielles. Aujourd'hui, il faudra veiller à ce qu'on appelle "l'offrande du dixième" des ressources qu'on possède, pour qu'il n'y ait pas dans l'église du Seigneur, des chrétiens de série A, B, C,..., car Dieu regarde le coeur, les intentions et non le contenu des enveloppes.

3. Heureux les pauvres de coeurs.

La première béatitude est réservée aux pauvres de coeur, qui deviennent des héritiers du Royaume des cieux.

Dieu aime les coeurs simples qui donnent avec joie. Dans la loi de la charité, les biens divisés tendent à diminuer (dividere), tandis que les biens partagés (cum-dividere) tendent à augmenter, car là où règne la charité, Dieu est présent.

Dans l'évangile, la veuve donne sans compter, et Jésus apprécie ce geste apparemment insignifiant pour les riches. Dieu veut le coeur brisé et broyé et non les holaucostes.

Il y a des gens qui se cachent derrière la bienfaisance pour leur gloire. Ils distribuent des miettes à la population qu'ils ont asservis et ils sont proclamés des philanthropes devant les radio-télévisions. Il ne faut pas donner en aumône ce qui revient au droit.

La charité pour un politicien, consiste à combattre tout ce qui opprime l'homme en défendant la justice pour tous, en luttant contre la corruption et en mettant en place l'Etat de droit pour sauvegarder la "res publica"(le bien commun).

Ainsi, le bon politicien devient un instrument efficace de Dieu "pour ouvrir les yeux des aveugles, redresser les accablés, aimer les justes, protéger l'étranger, soutenir la veuve et l'orphelin"(Ps145).

4. Prière pour le don de la générosité.

Accorde-nous Père très bon d'avoir soif et faim de toi dans nos déserts intérieurs.

Donne-nous oh doux Jésus d'assimiler ton pain eucharistique pour devenir ce que nous avons reçu pour consoler les affligers.

Que nos richesses ne soient pas le motif de notre chute, mais le moyen de notre sanctification, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera