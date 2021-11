Domani la Festa patronale di Saint-Martin ad Aosta

Dopo un anno di assenza causa pandemia, torna e promette successo la Festa patronale del quartiere Saint-Martin, ad Aosta.

Domani domenica 7 novembre, giorno del Santo patrono, si terrà l'evento principale, che coinvolge quasi tutto il quartiere: la zona sarà trasformata nel mercatino all'aperto chiamato in patois "Eun dzor de matzà et de feta avouè cice de Sen Marteun", che si terrà dalle 9 alle 17 in piazza Bruno Salvadori, corso Saint-Martin-de-Corléans, viale Conte Crotti e viale Europa.

Saranno presenti quasi 100 bancarelle di antiquariato, hobbistica, prodotti tipici e artigianato locale. Nel pomeriggio sarà proposta la castagnata, accompagnata dalle esibizioni del Coro Sant'Orso, del Coro Penne Nere e del gruppo folkloristico del quartere La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans. Giovedì 11 novembre si terrà la consueta "enchère", asta dei prodotti portati dagli abitanti del quartiere, nel piazzale della chiesetta di Saint-Martin.