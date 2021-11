Verso rifinanziamento aiuto anticrisi Covid alle imprese

Ammontano a oltre 18 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni inizialmente previsti, le richieste da parte delle imprese valdostane del contributo regionale per gli investimenti, previsto dalla legge regionale sugli aiuti anti-crisi Covid.

Di queste, per tre milioni riguardano il settore agricolo, per oltre sette milioni le imprese turistiche e commerciali e per oltre otto milioni le aziende artigianali e industriali.



Per l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, "le numerose iniziative che le imprese valdostane stanno realizzando in questo difficile periodo, che complessivamente possono generare investimenti per oltre 60 milioni di euro rappresentano un segnale di vitalità della nostra economia".

Per questo questo motivo, aggiunge Bertschy, "il Consiglio Valle si è impegnato trasversalmente a dare una riposta a tutte le domande pervenute, attraverso un rifinanziamento della misura di cui è in corso la stesura della delibera".