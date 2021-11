“Greundzo in the sky” trasmissione innovativa su Raitrevda. Torna Enzo Blessent

Una via di mezzo tra informazione, gioco e divertimento. L’idea di rivisitare una fortunata serie svizzera è di Enzo Blessent che sarà anche il conduttore delle 5 puntate insieme a Claudine Brunod. Produzione ed immagini sono, invece, dello studio LGMedia di Luca Giovannini.

(nella foto in primo piano Enzo Blessent che sarà anche il conduttore delle 5 puntate insieme a Claudine Brunod)

"Non diciamo nulla. Bisogna guardare – dice Enzo Blessent – avremo a disposizione la solita mezz’ora durante la quale giocheranno tre coppie. Ad ogni coppia daremo 7 minuti per rispondere a 7 domande. Se arrivano fino in fondo vinceranno un biglietto di andata e ritorno sulla Skyway che è anche il nostro sponsor principale".

Allestire queste puntate, tuttavia, non è stato facilissimo proprio perché si tratta di una prima edizione. Con tutte le incognite degli esperimenti. Potremmo definirla un “road-quiz” cioè un gioco di strada.

"In effetti questa è stata la prima difficoltà: andare a registrare laddove c’erano già eventi organizzati e trovare le persone disponibili a giocare – aggiunge Claudine Brunod - poi piano piano, anche grazie alla presenza del Greundzo che è l’altro nostro sponsor, il ghiaccio si scioglieva e le cose sono andate per il verso giusto. Crediamo di aver messo in piedi qualcosa di carino e curioso".

Una esempio? "Partendo dal fatto che la prima puntata è stata girata a Pollein grazie alla collaborazione con l’Assciazione l’Agrou - aggiungono i conduttori - una delle domande riguarda proprio questo nome: Agrou. Sappiamo che è una pianta autoctona anche medicinale. Ma sapete dirci il nome in italiano?”

Anche il pubblico da casa potrà, quindi, partecipare attivamente al gioco provando a rispondere alle domande che verranno poste dai conduttori.

Primo appuntamento con Greundzo in the Sky (Greundzo perché è lo stravagante sponsor e Sky come diminutivo di Sakyway che è lo sponsor principale) venerdì 12 novembre ore 20.00 su RAITREVDA dopo il Telegiornale Regionale.