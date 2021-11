Sentenza Casino, rimangono in Consiglio Valle Marguerettaz, Restano, Marquis e Testolin

Resteranno in Consiglio regionale almeno quattro dei sei esponenti politici attualmente in carica e condannati dalla Corte dei conti a risarcire la Regione con 586mila euro ciascuno per l'illegittima, secondo i giudici, erogazione di 140 milioni di euro di fondi regionali alla Casinò de la Vallée spa tra il 2012 e il 2015.

Si tratta di Claudio Restano (VdA Unie), Aurelio Marguerettaz (Uv), Pierluigi Marquis (Av) e Renzo Testolin (Uv). Loro hanno già ottenuto la quietanza dalla propria Compagnia assicuratrice per la copertura dell'intero ammontare della somma richiesta; agli altri due attuali consiglieri condannati a pagare, ovvero Augusto Rollandin e Mauro Baccega (PlA, che devono risarcire una somma di due milioni e 400mila euro ciascuno, le assicurazioni hanno invece risposto, al momento, picche, negando la copertura del risarcimento per via della tipologia di colpa sentenziata dai giudici contabili e soprattutto perchè somma ben più alta del massimale garantito di un milione di euro.

E per Rollandin e Baccega giunge un'altra brutta notizia: su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il Consiglio dei ministri giovedì 4 novembre ha deciso di costituirsi in giudizio nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione (su delibera del Consiglio Valle) alla Corte Costituzionale affinché dichiari che non rientra nei poteri della Corte dei Conti sindacare sulla delibera consiliare con la quale era stato deliberato l'aumento di capitale della società Casino de la Vallée.

E' stato su tale aumento di capitale che la Corte dei Conti in primo grado e in appello ha condannato 18 consiglieri regionali (i sei in carica e 12 ex) a risarcire il danno erariale di 16 milioni di euro causato, secondo i giudici contabili, con l'approvazione nel 2014 dell'operazione finanziaria a favore di una Casa da gioco ormai decotta. Gli ex consiglieri regionali chiamati a risarcire sono l'ex assessore regionale alle Finanze Ego Perron (Uv); l'ex presidente del Consiglio Valle, Emily Rini; l'ex presidente della Giunta Antonio Fosson; gli ex consiglieri regionali Joel Farcoz, Luca Bianchi, Stefano Borrello, David Follien, Giuseppe Isabellon, André Lanièce, Marilena Peaquin, Leonardo La Torre e Marco Vierin.