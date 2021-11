Risolto con successo difficile intervento di soccorso sul Piccolo Cervino

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi sabato 6 novembre un intervento molto difficile sul Piccolo Cervino.

Si è trattato del recupero di uno sciatore caduto in crepaccio. L'incidente si è verificato a quota 3500 mt, in territorio svizzero.

Lo sciatore (snowboarder, di nazionalità italiana) è stato recuperato in condizioni fisiche buone (ipotermia non grave).

La difficoltà maggiore è stata causata, in prima battuta, dalla chiamata di soccorso dell'interessato, che sosteneva di essere in territorio italiano mentre, solo successivamente e grazie alla perizia dell'operatore del Soccorso Alpino Valdostano-Sav in Centrale Unica del Soccorso, si è compreso che l'incidente era sul versante svizzero.

La chiamata di soccorso è stata "agganciata" dalla cellula telefonica svizzera ma, proprio in base alle indicazioni errate da parte dell'infortunato, è stata trasferita al soccorso italiano.

A questo punto l'operatore del Soccorso Alpino Valdostano, con molta difficoltà, è riuscito a identificare la zona in territorio svizzero e, collaborando con i transalpini, è riuscit ad identificare l'esatta ubicazione del crepaccio.

Determinante è stato un altro intervento di soccorso degli elvetici in elisoccorso nella zona: lo sciatore, dal crepaccio, ha sentito passare l'elicottero e, comunicandolo alla Centrale, ha consentito di circoscrivere con precisione maggiore la zona.

La sinergia tra soccorritori italiani e soccorritori svizzeri, coordinati dalla centrale operativa valdostana, ha permesso infine di identificare con estrema precisione il crepaccio e, in tempi utili, l'uomo è stato estratto dai soccorritori svizzeri e affidato al Soccorso piste della Cervino spa. Sarà poi preso in carico dal 118.