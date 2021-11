Addio a Giordano Vittone, il valdostano 'sportivo del ghiaccio'

Dopo la scomparsa di Ermanno Cerquetti, il mondo dello sport valdostano piange un nuovo lutto. E' morto mercoledì scorso all'ospedale 'Parini' l'aostano Giordano Vittone, 74 anni, storico presidente del Comitato valdostano della Federazione italiana sport del ghiaccio-Fisg. Il funerale, per volere della famiglia Vittone, si è svolto in forma privata.

Per un problema sanitario al cuore Vittone dovette interrompere l'attività lavorativa in età ancora molto giovane ma potè così dedicarsi alla promozione della sua autentica passione: gli sport del ghiaccio. Subito creò il Comitato regionale della Fisg, forte dei successi che stavano ottenendo negli anni '80 e '90 le Frecce Rossonere e il CourmAosta di Hockey. Nel contempo, non smise mai di promuovere l'attività sportiva tra i giovanissimi, divenendo per tanti adolescenti valdostani un simbolo dei sani valori atletici e agonistici. Fu anche membro del Consiglio nazionale della Fisg.

Giordano Vittone lascia la compagna Laura e i figli Jean-Paul, Edoardo, Cristina e Dominique.