Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Il minimo di aria fredda in alta quota che genera gelate anche in Valle d'Aosta si colma lentamente e scende a Sud, sostituito da un campo anticiclonico al largo di Portogallo e Spagna, che si allarga verso l'Europa centrale: le giornate saranno prevalentemente soleggiate, ma il riscaldamento dell'aria nelle valli sarà graduale. Lunedì un'estemporanea alimentazione di aria fredda dalla massa d'aria polare sul Nord Europa verso il minimo citato prima determinerà un limitato aumento della nuvolosità, ma le temperature in quota continueranno a salire, anche per i giorni successivi.

DOMENICA 7 NOVEMBRE Soleggiato, con qualche nuvola in formazione al pomeriggio al confine con il Piemonte, e qualche nuvola in serata sui rilievi più alti a NW. Temperature: in aumento in quota e le massime nelle valli; stabili o in lieve rialzo le minime nelle valli ad inversioni termica. Pressione: in forte calo. Venti: 3000 m deboli dai quadranti NE; brezze al mattino nelle valli, foehn al pomeriggio in estensione a partire dalle valli NW. LUNEDI 8 NOVEMBRE