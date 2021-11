Aosta: Comune tenta gestione comunitaria per Giacosa e Café du Théatre

Com'è noto ha fatto dietrofront la società Aosta Brewery srl, aggiudicataria del bando di gestione del cinema teatro Giuseppe Giacosa e dell'annesso Café du Théâtre e ora l'amministrazione comunale di Aosta tenta la strada della gestione comunitaria del teatro.

In accordo con quanto previsto dagli Indirizzi generali di Governo 2020-2025, il Comune ha lanciato una call, invitando enti del terzo settore, associazioni di volontariato, Aps e fondazioni che prevedano, nei loro statuti, finalità culturali e artistiche, di inclusione, di promozione sociale, enti solidaristici e filantropici, scuole ed enti pubblici e privati con sede legale ad Aosta o nei comuni della Plaine che si occupano di produzioni e formazione nell'ambito delle arti performative (danza, teatro, musica, cinema e videoarte), professionisti e tecnici dello spettacolo, gestori di teatri, auditorium e altri spazi ricreativo-animativo-culturali a un incontro esplorativo sulla futura gestione comunitaria del Teatro Giacosa.

L'incontro si terrà venerdì prossimo 12 novembre, alle 17, all'interno del teatro. Per l'amministrazione comunale saranno presenti il sindaco, Gianni Nuti, la vicesindaca, Josette Borre, l'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, e il capo di Gabinetto, Fabio Molino. Per partecipare è necessario essere in possesso di green pass.

Obiettivo, sondare la fattibilità di un progetto di co-progettazione che veda federare e cooperare soggetti del territorio interessati a occupare e gestire il Teatro Giacosa e il Café du Théâtre senza fini di lucro, ma con l'obiettivo di utilizzare gli spazi del teatro, in particolare per le nuove generazioni, per attività di formazione e animazione culturale insieme a iniziative di inclusione lavorativa per persone con differenti fragilità.



"Indipendentemente dall'esito degli accertamenti che gli uffici stanno conducendo in merito alle modalità di recesso dell'ormai ex aggiudicatario,- spiega il sindaco di Aosta, Gianni Nuti- la sua rinuncia ci permette di cambiare strada, e di portare avanti l'idea in merito alla gestione di questi e di altri spazi cittadini che avevamo elaborato a partire dal programma di coalizione 'Aosta 202', poi espressa compiutamente nel Programma di Governo, ovvero quella di un percorso condiviso, consapevole e all'insegna della responsabilità collettiva che faccia leva sul patrimonio di idee, valori e progettualità espressione della società civile".

Il primo cittadino auspica "una partecipazione ampia all'incontro, consapevoli della necessità di attribuire a questi storici spazi d'arte e di tradizione un ruolo polivalente, radicato nella città e nella sua storia, costruito come un sistema integrato tra formazione e produzione, con l'obiettivo dichiarato di occupare il teatro per molti giorni ogni anno e non solo per alcuni, sporadici eventi".