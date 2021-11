Campagna vaccinale in Valle, conferenza stampa in diretta

Un confronto che "evidenzia l'efficacia di due fattori: il livello di vaccinazione e le misure di distanziamento". Lo ha detto Massimo Uberti, commissario straordinario dell'Usl della Valle d'Aosta, nell'odierna conferenza stampa sulla campagna vaccinale che si è tenuta questa mattina nel salone della biblioteca regionale di Aosta.

Uberti ha illustrato i numeri: un anno fa, il 3 novembre 2020, i positivi erano 2.050, oggi sono 82; i ricoverati erano 170, oggi quattro; le persone in Terapia intensiva erano 13, oggi zero. Un anno fa l'8,3% dei positivi era ricoverato, oggi il 4,8%.



"È evidente la riduzione dei numeri - ha aggiunto Uberti-. La pandemia non è ferma, il virus circola. Speriamo non ci siano incrementi anche da noi, ma la diffusione sembra sotto controllo in tutta Italia". Il commissario dell'Usl ha concluso: "Capisco che la popolazione sia un po' stanca sulle misure di distanziamento, ma il risultato è questa differenza di numeri. Il virus c'è, se lo conteniamo è grazie a quei due fattori".

E tra pochi giorni la Valle d'Aosta abbandonerà il portale per le prenotazioni dei vaccini Covid-19 anticovid.regione.vda.it per passare al portale nazionale, gestito da Poste Italiane.

Lo farà da lunedì 8 novembre. Da lunedì 15 novembre cambierà anche la principale sede vaccinale, che traslocherà dal Palaindoor di corso Lancieri d'Aosta, nel capoluogo, alla Grand Place di Pollein. "Il portale delle Poste Italiane consente lo spostamento degli appuntamenti e una migliore programmazione, oltre a collegamento e un allineamento con il ministero della Salute" ha spiegato Uberti.

