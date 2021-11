La Valle alla Borsa mediterranea del turismo archeologico

Con una conferenza dal titolo 'Valle d'Aosta, in cammino con la Storia', la Regione partecipa quest'anno alla 23esima Borsa mediterranea del turismo archeologico-Bmta. che si svolgerà a Paestum (Salerno) dal 25 al 28 novembre prossimi.

La Borsa mediterranea del turismo archeologico si conferma un evento originale nel suo genere: sede del primo e più grande Salone Espositivo al mondo del patrimonio archeologico e di ArcheoVirtual, si presenta così quest'anno:

- innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali;

- luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale ed al patrimonio;

- occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati;

- opportunità di business con il Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT e i tour operator nazionali dell’offerta del turismo culturale ed archeologico.