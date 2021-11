Pont-Saint-Martin: Dai bimbi della 'Prati Nuovi' tre eccellenze vinicole

Si è svolta mercoledì scorso alla Scuola regionale dell’infanzia 'Prati Nuovi' di Pont-Saint-Martin un’importante lezione agricola per i bambini.

I piccoli scolari hanno realizzato insieme alle maestre la raccolta dell’uva presso un vigneto locale; hanno sgranato e pigiato ogni chicco per poi produrre tre ottimi vini “DOP”, poiché sull’originalità non vi è alcun dubbio.



La tradizione vitivinicola valdostana entra dunque nelle classi scolastiche sin dall’infanzia per trasmettere un messaggio importante della nostra Storia, apprendendola con complicità, giochi e, perché no, anche stupore per gli ottimi risultati.



Manine e piedini ben puliti e tanto divertimento, hanno dato frutto a tre prelibatezze a Pont-Saint-Martin, esattamente come si faceva un tempo.



I tre vini sigillati in bottiglia, sono esposti all’ingresso dell’asilo per essere osservati da genitori e buon gustai.