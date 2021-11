VOUCHER PER ACQUISTO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI – PROROGA TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 22 NOVEMBRE 2021

L’ Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che il termine per la presentazione delle domande per beneficiare del voucher per l’acquisto di prodotti agroalimentari locali, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15/2021, è stato prorogato a lunedì 22 novembre 2021 .



Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2021 al 22 novembre 2021.



Coloro che hanno già convalidato la domanda di contributo possono procedere alla riapertura della stessa al fine dell’inserimento di nuove fatture emesse nel periodo di proroga dell’aiuto.



La procedura informatica per riaprire le domande già convalidate è la seguente:



Cliccare sul pulsante “RITIRA”.

Dopo aver ritirato la domanda cliccare sul pulsante “Crea nuova domanda in bozza”.

Nella nuova domanda in bozza che viene generata, ove sono presenti tutte le fatture precedentemente inserite, è possibile inserire nuove fatture. La domanda dovrà poi essere nuovamente convalidata entro le ore 23.59 del 22 novembre 2021.



Per qualsiasi informazione si prega di contattare questo Assessorato al numero telefonico 0165 275211.