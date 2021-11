Tempo ancora soleggiato

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: L'espansione di un anticiclone atlantico verso l'Europa centrale determinerà tempo soleggiato in Valle d'Aosta probabilmente per buona parte della prossima settimana, con temperature in aumento in particolare in montagna

SABATO 6 NOVEMBRE Soleggiato, con nubi alte in serata. Temperature: in aumento in montagna. Pressione: in calo. Venti: 3000 m da deboli a moderati orientali; brezze nelle valli. DOMENICA 7 NOVEMBRE