MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 9° tappa (Verrayes - Nus)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Cammino Balteo - 9° tappa (Verrayes - Nus)

Tappa riposante che percorre in quota la valle centrale per poi scendere ripidi su Nus.

Il percorso in quota segue tratti di strada asfaltata poco frequentata e tratti di bosco in cui possiamo vedere molto spesso i ciuffi di vischio.

La discesa su Nus passa nei pressi del castello che è a picco sul torrente proveniente da Saint-Barthelemy.

Nella visita del bel borgo di Nus possiamo anche ammirare i resti del castello di Pilato



Dati tecnici:

Dislivello positivo: 210 m

Dislivello negativo: 880 m

Lunghezza: 10.200 m

Tempo di percorrenza: 3h 15'39;