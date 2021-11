Saison Culturelle: In vendita i biglietti per il concerto dei Tiromancino

Il tour teatrale riporterà nel 2022 i Tiromancino finalmente a suonare live nelle principali città italiane.

Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano, a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album “Ho cambiato tante case”, disco accolto dalla critica con commenti entusiastici che contiene 12 tracce che confermano il ruolo da protagonista di Federico Zampaglione all’interno del panorama cantautorale italiano.

I biglietti sono in vendita presso i punti vendita regionali e sul sito www.ticketone.it, dove si potranno acquistare fino al giorno precedente lo spettacolo. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a persona. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dello spettacolo, al botteghino del Palais dalle ore 13.30.

Biglietto unico € 20,00

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Mix Rosso e Mix Blu

Punto vendita

TEATRO SPLENDOR via Festaz, 82

Dal 2 al 6 novembre dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Telefono 0165 23 54 10

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Dall’8 novembre dalle ore 13.30 alle ore 18.30

On line: www.ticketone.it

Telefono 0165 32778

Sito internet: www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.